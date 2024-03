Filonul de sare din zona Clujana / strada Portelanului / IRA e o mare problema pentru investitiile Clujului

Filonul urias de sare care tranziteaza Clujului ca un fagure este deosebit de pronuntat in zona podului Portelanului. Vorbim despre fosta zona industriala a orasului, care este acum vizata de proiecte imobiliare mari si nu numai. Proiectele sunt binevenite, pentru ca oamenii au nevoie de spatii noi de locuit, orasul are nevoie de extindere, dar studiile specialistilor sunt ingrijoratoare.Masivul filon de sare porneste din zona Marasti si merge spre IRA, se ramifica in dreapta spre Sopor si ... citește toată știrea