Final de cariera incarcat de emotie!

Astazi, 31 ianuarie, la Baza 71 Aeriana a avut loc festivitatea de trecere in rezerva a plutonierului adjutant principal Spita Constantin Cristinel si a plutonierului major Schwarcz Leonida Cristian.Cu o cariera de peste 33 de ani, atat in fortele aeriene cat si in fortele terestre, domnul plutonier adjutant principal Spita a trait astazi momente emotionante atunci cand fiul sau, locotenent in Baza 71 Aeriana l-a numit " un erou si un exemplu" ... citeste toata stirea