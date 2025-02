Final tragic pentru un catelus din Cluj! Pompierii clujeni au incercat sa scoata animalul din apele inghetate ale Somesului, insa a fost prea tarziu-VIDEO

Un catelus si-a gasit sfarsitul in apele inghetate ale Somesului, sambata seara.Alarma a fost data sambata seara de angajatul unei benzinarii care a vazut animalul care se zbatea in apa.Incidentul a avut loc la Gherla, pe bratul mort al Somesului, in apropiere de strada Clujului, pompierii fiind solicitati sa intervina de urgenta.Pompierii au ajuns in jurul orei 21 la fata locului, cu o barca, luptandu-se mai bine de ... citește toată știrea