In perioada 1 - 17 septembrie 2023, Planetariul revine in Iulius Mall Cluj, iar de aceasta data vom porni impreuna in cautarea extraterestrilor. Vom "calatori" in misiuni intergalactice prin Calea Lactee, cu ajutorul a trei proiectii care ne vor tine cu sufletul la gura. De asemenea, pe 1 septembrie cei mici se pot bucura in Iulius Parc de teatrul de papusi ce pune in scena spectacolul "Scufita Rosie", iar saptamana se incheie cu filmul "The menu", ce va rula in cadrul "Movie Nights".De pe 1 ... citeste toata stirea