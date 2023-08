Prima zi de toamna aduce in Iulius Parc si un spectacol de papusi dupa una dintre cele mai indragite povesti ale copilariei - "Scufita Rosie". Vineri, 1 septembrie, de la ora 18.00, vino cu mic cu mare sa (re)descoperim impreuna povestea curajoasei Scufite Rosii si aventura ei catre casa bunicii. Accesul este gratuit, bucuria este adusa, ca de fiecare data, de actorii teatrului de papusi AnimaArt, iar zambetele sunt garantate.Iar in prima seara de toamna, la "Movie Nights" degustam "The menu" ... citeste toata stirea