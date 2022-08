Finalul verii vine cu temperaturi mult mai mari decat normalul perioadei. Vezi prognoza meteo pentru 22 august - 19 septembrie

Temperaturile vor fi mai ridicate decat cele normale in ultima saptamana de vara si prima de toamna, apoi vor deveni normale pentru luna septembrie, potrivit prognozei pentru urmatoarele patru saptamani, transmisa marti, 23 august, de meteorologii Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM).Vremea 22 - 29 augustValorile temrice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta perioada, in majoritatea regiunilor, dar mai ales in cele nordice si estice. Regimul pluviometric va fi in ... citeste toata stirea