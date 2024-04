Financial Times despre prezenta Romaniei la Bienala de la Venetia, pusa pe picioare de doi clujeni: "Dictatorul roman Nicolae Ceausescu a favorizat mozaicurile care idolatrizau muncitorii eroici; La 35 de ani de la cadere, Serban Savu le transforma in dec

Standul Romaniei la Bienala de la Venetia prezinta in acest an lucrari ale clujeanului Serban Savu, curatoriate de alt clujean, Ciprian Muresan."Mozaicul ar putea sa nu para cea mai moderna dintre forme de arta, cu radacinile lor in arta antica greceasca si romana si dezvoltarea de secole in bisericile crestine ortodoxe. Revenirea lor in blocul sovietic din anii 1930 incoace a fost surprinzatoare, apoi s-a transformat intr-un realism socialist aprobat de stat si a adaugat culoare oraselor ... citește toată știrea