Firma care intretine spatiile verzi din Cluj face noul parculet smart din cel mai mare cartier al orasului pentru peste 1,6 milioane lei

Eco Garden Construct a castigat contracul pentru demolare unei centrale termice din cartierul Manastur si inlocuirea acesteia un un parculet smart pentru copii din cartier dar si a unei zone de fitness in aer liber si a uneia de relaxare si socializare, licitat in luna mai de cate Primarie. Firma care se ocupa si de intretinerea spatiilor verzi din Cluj-Napoca si a incheiat contractul in 1 septembrie la valoare de peste 1.687.000 lei, fara TVA. Noul parculet de cartier urmeaza sa fie gata in 9 ... citeste toata stirea