Firma IT din Cluj implicata in esecul unuia dintre cele mai asteptate jocuri video din istorie

Problemele tehnice care au dus la esecul lansarii unuia dintre cele mai asteptate jocuri video - Cyberpunk 2077 - ar fi fost cauzate de Quantic Lab, o firma IT din Cluj, arata Forbes in editia internationala. Articolul a declansat o serie de marturii de la angajati ai companiei, dar si o reactie a Quantic Lab. Forbes, editia internationala, publica, in 26 iunie, un articol despre esecul rasunator al jocului video Cyberpunk 2077 produs de unul dintre liderii mondiali in gaming - CDPR."Cand s-a ... citeste toata stirea