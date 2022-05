Firma noua pentru cea mai contestata lucrare de reabilitare publica a unui bloc de locuinte din Cluj, dupa ce constructorul initial si-a batut joc de lucrare

Primaria a reziliat contractul pentru reabilitarea blocului de locuinte de pe strada Hateg nr. 4, din cartierul Grigorescu incheiat in noiembrie 2019 si a contractat un nou constructor, in aprilie anul acesta. Aceasta, dupa ce contructorul a efectuat lucrari de proasta calitate, reclamate chiar si de locatari. Blocul de locuinte a fost intr-o situatie ingrata, oamenilor le ploua in casa, motiv pentru care a fost nevoie mai intai de punerea in siguranta a lucrarii, dupa cum a explicat ... citeste toata stirea