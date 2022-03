Firma unui fost consilier local PNL livreaza Primariei cosuri de gunoi inteligente, dupa ce a acuzat institutia ca voia sa faca o licitatie "cu dedicatie"

Dupa ce a contestat licitatia de 750.000 lei a Primariei din Cluj-Napoca pentru achizitia a 33 de echipamente stradale inteligente pentru colectarea selectiva a gunoiului lansata de Primarie in luna august 2021, firma Skyline Engineering, controlata de un fost consilier local PNL, Stoica Doru Mugurel, a castigat contractul de furnizare a respectivelor pubele. Skyline Engineering a fost desemnata castigatoare in 29 decembrie la valoare de 713.460 lei. Doru Stoica acuza in contestatie ca ... citeste toata stirea