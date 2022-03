Flavia Maier, apel catre avocati pentru a obtine un nou mandat de Decan al Baroului Cluj: Am fost acolo unde am promis ca voi fi alaturi de voi, colegii mei, aparand si reprezentand interesele voastre, in vremuri bune si in vremuri grele

Pentru ca-si incheie mandatul de 4 ani in fruntea Baroului Cluj, Flavia Maier lanseaza un apel catre colegii sai avocati, sa o sprijine cu votul pentru un nou mandat.Trebuie precizat ca Adunarea Generala Ordinara a Baroului Cluj si a Filialei Cluj a CAA 2022 va avea loc la data in 25 martie 2022 si se va desfasura online.Inca in postura de decan al Baroului Cluj, Flavia Maier a facut un scurt bilant in privinta activitatii sale din ultimii patru ani, aratand totodata si ceea ce-si doreste ... citeste toata stirea