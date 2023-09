Comuna Floresti se aduna sambata, 16 septembrie, in cadrul proiectului "Let's do it Romania- Let's do it Floresti", pentru o zi de curatenie generala.In 16 septembrie, Florestiul se alatura initiativei Asociatiei "Let's Do It Romania!", anunta primarul comunei Bogdan Pivariu."Sambata 16 septembrie ne alaturam celei mai mari mobilizari de voluntari din Romania, parte din conceptul de mare succes: "curatenie in toata tara intr-o singura zi"Astfel, in data de 16 septembrie 2023, incepand cu ... citeste toata stirea