Florestenii vor transport de noapte dupa modelul implimentat in Cluj-Napoca. Aproape doua mii de oameni au semnat o petitie pentru introducerea serviciilor de transport public de noapte in Floresti, lucru care le-ar oferi cetatenilor o mai mare mobilitate, indiferent de ora."Munca, socializarea si activitatile culturale nu se opresc cand soarele apune. Insa fara transport public de noapte, multi dintre noi suntem limitati in modul in care ne putem trai viata", se arata in textul Petitiei."In ... citeste toata stirea