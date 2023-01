Floresti, cea mai mare comuna din Romania, isi dubleaza populatia in 10 ani, ajunge a doua cea mai mare localitate din judet dupa Cluj-Napoca, depaseste Turda

Datele preliminarii ale recensamantului din Romania, publicate in aceasta dimineata de Institutul National de Statistica, arata ca o comuna din Cluj, Floresti, ramane cea mai mare din Romania - si si-a crescut populatia la mai mult decat dublu in ultimii zece ani.Nu doar ca este cea mai mare comuna din tara, dar a castigat printre cei mai multi locuitori din Romania in acest interval: conform INS, localitatile care au castigat cel mai mare numar de locuitori intre cele doua recensaminte, ... citeste toata stirea