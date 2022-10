Floresti Fest 2022, un festival la nivel european! Au participat peste 25.000 de oameni: "Florestiul a scapat de balciuri!" - VIDEO

Comuna Floresti a fost rasfatata in acest weekend cu un festival care s-a intins pe trei zile, care a atras lumea ca un magnet. In total, peste 25.000 de oameni au asistat la concertele si evenimentele organizate in Parcul Poligon din Floresti si in Luna de Sus.Pivariu, la Floresti Fest: "Sunt incantat de directia in care ne indreptam""Ma bucura Florestiul de azi si sunt incantat de directia in care ne indreptam. Se simte o schimbare. Avem din ce in ce mai multe evenimente la noi acasa si ... citeste toata stirea