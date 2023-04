Consilierii locali din Floresti au aprobat indicatorii tehnico-economici pentru realizarea unei noi scoli in Floresti, in zona Porii - Eroilor, pe terenul donat de Emil Cibu."Comuna noastra s-a bucurat, pe parcursul ultimilor ani, de o crestere demografica semnificativa, astfel ca, in prezent, locuiesc in Floresti aproximativ 10.000 de copii si adolescenti.Propunerea pentru noua scoala este sa dispuna de: 36 de sali de clasa, 4 laboratoare, spatii pentru recreatie, biblioteca, sala ... citeste toata stirea