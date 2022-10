Floresti - Trafic restrictionat la intersectia Dumitru Mocanu cu Eroilor, pentru continuarea lucrarilor

Primaria Floresti anunta ca traficul va fi restrictionat timp ce patru zile la intersectia Dumitru Mocanu cu Eroilor, pentru a putea fi continuate lucrarile."Acces restrictionat pentru traficul rutier in intersectie Dumitru Mocanu si strada Eroilor, incepand de marti 18 octombrie, pentru continuarea lucrarilor.Incepand de marti va demara pregatirea sectorului pentru asfaltare, realizare accese, respectiv trotuare.Circulatia rutiera va fi oprita in totalitate in urmatoarele patru zile ... citeste toata stirea