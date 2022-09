Floresti: Trei pusti plasati in arest la domiciliu au "evadat" si au dat spargeri fara teama ca vor pati ceva

Politistii Sectiei 6 Politie Rurala Floresti au depistat marti, 27 septembrie, un tanar de 16 ani, din comuna Floresti, banuit de comiterea infractiunilor de evadare, furt si furt calificat.Din cercetari a reiesit ca, la data de 23/24 septembrie a.c., desi se afla sub masura privativa de libertate a arestului la domiciliu, dispusa in cauza similara aflata in cercetare, a parasit locul de detinere, deplasandu-se pe o strada din localitatea Floresti, unde, prin dislocarea sistemului de inchidere ... citeste toata stirea