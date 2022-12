Florestiul a atras 27 de milioane de euro din fonduri nerambursabile, in 2022

Comuna Floresti a reusit, in 2022, sa atraga fonduri nerambursabile de peste 27 milioane de euro, de trei ori mai mult decat bugetul initial de investitii."A fost un an care trebuie impartit in doua. S-au intamplat lucruri bune, dar si unele mai putin bune, chiar dramatice. In anul 2022 am suferit o pierdere, a murit colegul nostru consilier local Laar Andras, caruia ii multumesc pentru tot. Am reusit sa facem multe lucruri bune anul acesta. S-au intamplat lucruri frumoase la noi in comuna.Am ... citeste toata stirea