Florestiul a inaugurat o noua gradinita superdotata! Primarul Pivariu mai anunta una ce va fi gata pana in vara - VIDEO

Primaria Floresti a inaugurat o noua gradinita pe strada Urusagului, in zona Terra. Noua locatie cu 120 de locuri a fost ridicata de un privat si predata Primariei, ca si conditie pentru a putea construi si a nu lasa zona fara o gradinita, atat de necesara in Floresti."Astazi, cu bucurie si entuziasm, am deschis portile unei noi gradinite in Floresti, un spatiu modern, construit dupa cele mai inalte standarde de siguranta si securitate pentru cei mici.Aceasta gradinita cu o capacitate de ... citește toată știrea