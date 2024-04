Florestiul anunta o investitie asteptata de foarte multi. Vin 11 milioane de euro pentru o scoala NOUA

Primaria Floresti a ajuns la un buget general de aproape 300 de milioane de lei, cu ultima investitie care va fi semnata in cateva zile, o scoala in valoare de 11 milioane de euro."Acum patru ani eram catalogati ca "dormitor al Clujului", iar acum acest stigmat incet dispare. Este un stigmat care a aparut in ani de zile, circa 12 ani de zile, iar in nici patru ani ne distantam de acest stigmat.Populatia a crescut foarte mult. Acum avem o populatie stabila de 54.000 astazi, cu documente, dar ... citește toată știrea