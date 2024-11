Florestiul are viceprimar de la UDMR! Albert Zoltan promite continuarea modernizarii celei mai mari comune din tara

Albert Zoltan, reales viceprimar al comunei Floresti: Continua proiectele de modernizare alaturi de primarul Bogdan PivariuAlbert Zoltan a fost reales astazi in functia de viceprimar al Comunei Floresti, in urma votului desfasurat in cadrul Consiliului Local. Primarul Bogdan Pivariu a anuntat rezultatul votului si a felicitat echipa de conducere, subliniind ca aceasta realegere reprezinta un pas important pentru continuitatea si dezvoltarea comunei.Noul viceprimar a primit 16 voturi din partea ... citește toată știrea