Florestiul cumpara autobuze electrice prin PNRR. Vor fi modernizate statiile si va fi cumparata o drona

Comuna Floresti alaturi de Cluj-Napoca au castigat un proiect prin PNRR pentru achizitia de autobuze electrice. In plus, separat, Florestiul mai primeste fonduri pentru alte investitii."Primul proiect aprobat, este cel prin intermediul caruia vor fi achizitionate autobuze electrice care vor circula si pe raza UAT Floresti, intr-un Proiect realizat in parteneriat cu municipiul Cluj-Napoca. Obiectivul principal vizeaza crearea unui sistem de transport eficient si durabil, accesibil si economic, ... citeste toata stirea