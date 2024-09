Florestiul inoata dupa ce canalizarea a cedat astazi! Lacuri uriase intre blocuri, intr-un Floresti care devine frecvent noua "Venetie" a Clujului FOTO

"A fost odata, ca niciodata, la vest de Cluj, un "satuc" numit Floresti. Cand nu sunt precipitatii, strazile arata asa, dar ce se va intampla in timpul ploilor torentiale?" Aceasta este intrebarea care framanta locuitorii cartierului Floresti, unde canalizarea subdimensionata transforma strazile in adevarate lacuri intre blocuri.Fotografiile postate pe retelele sociale ilustreaza peisajul sumbru al cartierului cu lacuri intre blocuri. Locuitorii sunt din ce in ce mai frustrati si resemnati in ... citește toată știrea