Florestiul intra cu buldozerul in imobilele construite fara autorizatie

Primarul comunei Floresti, Bogdan Pivariu, a anuntat ca imobilele ridicate fara autorizatie vor fi demolate.In Floresti au fost identificate 15 case fara autorizatie, care vor fi demolate."Cei cu case sau constructii ilegale, care nu si-au rezolvat problemele pentru care au fost sesizati, vor fi chemati in instanta. Deja am si depus peste 15 cereri de chemare in instanta pentru demolarea acelor cladiri care sunt ilegal construite", a declarat Bogdan Pivariu, la emisiunea Ziua Live.Florestiul ... citeste toata stirea