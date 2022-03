Florestiul s-a mobilizat pentru refugiatii din Ucraina! - FOTO

Locuitorii din Floresti, chemati de Primarie sa ajute refugiatii, s-au pus in miscare. Spre vama Sighet au plecat tone de ajutoare."Acest sfarsit de saptamana a fost unul dintre cele mai intense, de la initierea Apelului la Solidaritate, lansat in numele Primariei si al meu personal, pentru ajutorarea refugiatilor din Ucraina.Colete cu produsele necesare, alimentare sau nealimentare au fost livrate de cateva ori in aceasta saptamana, in functie de cererile primite si de necesitati, familiilor ... citeste toata stirea