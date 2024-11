Florestiul se imbraca in haine de sarbatoare! Concerte SPECTACULOASE, distractie pentru toate varstele si atmosfera magica la Winter Dream Floresti

Unul dintre cele mai asteptate momente ale anului se apropie! Targul de Craciun din Floresti e pe cale sa inceapa!Organizatorii promit o atmosfera magica de iarna, care va fi intretinuta de concerte spectaculoase, bunatati de toate felurile si activitati pentru cei mari si cei mici.Targul de Craciun din Floresti va avea loc in perioada 30 noiembrie - 31 decembrie in Parcul Poligon. Deschiderea Winter Dream Floresti are loc sambata, la ora 18:00.Cea de-a treia editie a targului ii asteapta ... citește toată știrea