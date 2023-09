Primarul comunei Floresti, Bogdan Pivariu, a spus ca se vor face exproprieri in cateva zone cheie si va aparea un nou drum de legatura, care are de-a face cu Centura Metropolitana a Clujului."La Terra, singurul acces se facea printr-un drum ingust, de aici a venit numele de stramtoarea Tetta. Noi am extins si am facut un drum nou prin aceste exproprieri, Dumitru Mocanu 2, care este un drum cu parti carosabile, cu trotuare pe ambele parti, care mai are o iesire in DN1, prin strada Petuniei. ... citeste toata stirea