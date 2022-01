Flori de o frumusete rara au fost produse in premiera la USAMV Cluj. Cat vor scoate din buzunar iubitorii de flori pentru ele

Zambile, lalele, dar si narcise au fost produse in premiera de specialistii horticoli de la USAMV Cluj-Napoca. Specialistii horticoli de la Statiunea de Cercetare Horticola (SCH) din cadrul Universitatii de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara au ingrijit culturile in ultimele saptamani, iar de joi, 27 ianuarie 2022, primele zambile din acest an vor fi disponibile spre vanzare la magazinul din Campus.Treptat, in functie de inflorire, vor fi livrate din sere lalele si narcise. Iubitorii de ... citeste toata stirea