Flori de pe Aries, editia a XVI-a

Primaria si Consiliul Local al Municipiului Campia Turzii va invita vineri, 8 iulie 2022, la cea de-a XVI-a editie a Festivalului International de Folclor "Flori de pe Aries".Devenit o traditie in cultura locala, Festivalul International de Folclor "Flori de pe Aries" aduce in atentia publicului cele mai frumoase cantece si jocuri populare din Campia Turzii, precum si de peste hotare.In cadrul Festivalului din acest an vor evolua:- Ansamblul Folcloric "Ardeleana" al Centrului Cultural ... citeste toata stirea