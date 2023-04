Dupa perioada cu ninsori de luna aprilie, vremea calda a sosit in sfarsit. Clujenii pot reincepe sa isi faca planuri pentru plimbari de relaxare, reprezentative anotimpului de primavara. O plimbare deosebita care poate aduce cu adevarat primavara in sufletul oricui se poate realiza chiar in centrul Clujului, la Gradina Botanica "Alexandru Borza".Vremea calda a facut ca aranjamentele florale sa capete o frumusete rara, demna de anotimpul primaverii. Iata cateva din fotografiile distribuite de ... citeste toata stirea