Florin-Alexandru Bologa, tanarul cu deficiente de vedere medaliat cu aur la JP, absolvent UBB Cluj: ,,Omul fara scoala nu are un viitor in societate"

La deschiderea anului universitar 2024-2025 la Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca, Florin-Alexandru Bologa, tanarul cu deficiente de vedere care a reusit sa obtina medalia de aur la judo la Jocurile Paralimpice de la Paris 2024, a fost invitat de onoare in calitate de absolvent.Campionul paralimpic a tinut un scurt discurs in care a subliniat ca "doar prin munca perseverenta poti sa atingi excelenta. Aceste valori eu le-am aplicat atat in viata, in mediul academic, cat si in sport. ... citește toată știrea