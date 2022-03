Florin Citu: 600 de persoane vor fi reangajate in sectorul minier. Sa ne uitam si la proiectul Rosia Montana

Presedintele Senatului, Florin Citu, a anuntat miercuri, 9 martie, ca 600 de persoane vor fi reangajate in sectorul minier pentru extractia de carbune, ceea ce va duce la o crestere cu 300 de MW a resurselor energetice pe care le are Romania."Ieri a fost o discutie mai lunga pe energie. Aseara, premierul s-a intalnit cu cei de la Complexul Energetic Muntenia si cei din Hunedoara pentru a reporni acele capacitati care folosesc carbune. Este clar ca, in aceasta situatie complicata, toata Europa ... citeste toata stirea