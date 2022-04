Florin Citu si-a dat demisia de la conducerea PNL

Florin Citu, presedintele PNL, si-a dat demisia de la conducerea partidului. Sedinta BEx convocata de acesta, nu a avut cvorumul necesar, transmite G4Media, asa ca, desi si-ar fi dorit sa isi prezinte demisia in fata colegilor liberali, a fost nevoit sa si-o inregistrezela partid.Citu a mai spus ca ceea ce se intampla acum in PNL nu da dovada de stabilitatea de care Romania are nevoie. Citu a spus ca celor care nu au venit la sedinta le-a lipsit curajul.La PNL au ajuns doar Florin Citu, Dan ... citeste toata stirea