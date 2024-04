Florin Piersic a fost transferat la Institutul Inimii din Cluj. Actorul fusese operat ieri la genunchi

Actorul Florin Piersic, in varsta de 88 de ani, a fost transferat la Institutul Inimii din Cluj, dupa ce luni fusese operat la genunchi. Medicii au decis sa-l tina sub supraveghere tinand seama de varsta inaintata, informeaza Antena 3, preluata de hotnews.ro.Marele actor Florin Piersic, care a fost operat la genunchi, este in continuare internat in spital. Interventia a decurs bine, dar pacientul a fost transferat la Institutul Inimii din Cluj-Napoca pentru a fi supravegheat de medici. ... citește toată știrea