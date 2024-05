Florin Piersic, noi declaratii de pe patul de spital. Care este starea de sanatate a indragitului actor clujean: " Sunt foarte bine tratat"

Florin Piersic, in varsta de 88 de ani, a facut noi declaratii despre starea sa de sanatate. Actorul a fost reevaluat cardiologic vineri, fiind monitorizat in continuare.Acesta a anuntat ca a inceput recuperarea si asteapta cu nerabdare sa se faca bine, pentru a putea urca iar pe scena."Sunt la recuperare, undeva departe, sunt foarte bine tratat si astept cu nerabdare ca sa ne vedem la Teatrul National din Bucuresti. Cat mai aproape, in mai, iunie cel tarziu, ne vom vedea...", a declarat ... citește toată știrea