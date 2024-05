Florin Piersic, operat de o echipa de 11 in ziua de Paste la Cluj, "colegele asistente au numarat chiar mai multi". "Exceptia a fost ca a fost ziua de Paste". Directorul medical: "E o situatie destul de severa pentru sanatatea lui"

Neobisnuit, medicii care l-au operat pe indragitul actor clujean Florin Piersic, pe care il numesc "maestru", fac conferinta de presa ca sa arate cum s-au desfasurat operatiile la inima si genunchi, de o echipa de nu mai putin de 11 persoane, in ziua de Paste.Mobilizare considerabila pentru ameliorarea starii de sanatate a indragitului actor clujean Florin Piersic, internat azi in al treilea spital dupa Spitalul Militar si Institutul Inimii din Cluj si transferat aseara la "Matei Bals" in ... citește toată știrea