Flora apartinand Companiei de Transport Cluj-Napoca a facut anul trecut 17.718.713 km. in anul 2022, adica ar fi putut inconjura Pamantul de 422,1 ori.Comparativ, anul trecut mijloacele de transport in comun au parcurs cu 22 de milioane de kilometri mai multi decat in 2021.Ce investitii va face CTP Cluj in 2023: ... citeste toata stirea