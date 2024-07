Foarte putini elevi au media 10 "curat" la Evaluarea Nationala 2024! Vezi harta mediilor de 10/Clujul se situeaza pe a treia pozitie

Doar 65 de absolventi de gimnaziu au luat media 10 la Evaluarea Nationala 2024. O cifra extrem de mica in comparatie cu anii precedenti. Acestea sunt rezultatele inainte de contestatii. Miercuri, 3 iulie, Ministerul Educatiei a publicat rezultatele initiale de la Evaluarea Nationala 2024."65 de absolventi de gimnaziu au incheiat examenul cu media 10 (zece), fata de 429 (anul trecut) si 221 (in anul 2022)", transmite Ministerul Educatiei.Cu referire la numarul total al mediilor de 10, in ... citește toată știrea