Focar de infectie pe strada Nasaud din Cluj! Oamenii strazii au strans mormane de gunoaie in jurul blocurilor: "Sunt tot felul de mizerii"

Un clujean care locuieste pe strada Nasaud din Municipiul Cluj-Napoca sustine ca in spatele punctului gospodaresc de la numarul 22 a luat nastere un adevarat focar de infectie.Potrivit acestuia, in spatele containerelor de gunoi, mai multi oameni ai strazii au adunat diverse mizerii, iar zona a devenit un pericol pentru sanatatea publica.Pe langa mormanele de gunoaie, clujeanul a relatat ca persoanele fara adapost din zona isi fac nevoile fiziologice in spatiul public, iar mirosul este ... citește toată știrea