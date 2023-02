Focar de pesta porcina africana in comuna Cojocna, judetul Cluj. 27 de zone din judet, atent supravegheate

A fost depistat un focar de pesta porcina africana in localitatea Straja din comuna clujeana Cojocna. In tot judetul Cluj exista 28 de zone sub supraveghere.Un focar de pesta porcina africana a fost depistat in localitatea Straja din comuna Cojocna, aflata in apropiere de Cluj-Napoca. Pe o raza de 10 km zona este supravegheata de autoritati. Autoritatile au efectuat un plan de masuri pentru prevenire si control al pestei porcine africane (PPA), dupa ce in localitatea Straja, comuna Cojocna din ... citeste toata stirea