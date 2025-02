Focar de pesta porcina africana intr-o comuna Cluj! Ce masuri au luat autoritatile

Un focar de pesta porcina a fost declarat in comuna clujeanca Maguri Racatau!Pesta porcina africana (PPA) este o boala virala care afecteaza porcii si mistretii si care se extinde in mai multe state membre ale UE si in tari din afara Uniunii Europene. Aceasta este cauzata de un virus ADN dublu catenar din familia asfarviridae care se propaga foarte rapid in populatia porcina prin contact direct sau indirect.In jurul focarului de infectie a fost instituita o zona de protectie (0-3 km) si o ... citește toată știrea