Focar de pesta porcina in Cluj! Miscarea animalelor din zonele afectate este restrictionata/Clujenii, avertizati sa fie atenti atunci cand cumpara carne

Mai multi porci au fost diagnosticati cu pesta porcina, in localitatea clujeana Panticeu, chiar in prag de sarbatori.In jurul focarului de infectie a fost instituita o zona de protectie (0-3 km) si o zona de supraveghere (3-10 km). Localitatile afectate se afla in judetele Cluj si Salaj.Lista completa a localitatilor aflate in zonele afectate:Sarata (CJ) - 1,1 kmCatalina (CJ) - 3,1 kmRecea-Cristur (CJ) - 3,6 kmVoivodeni (SJ) - 4,2 kmFantanele (SJ) - 5,4 kmDorna (CJ) - 5,5 kmCaprioara (CJ) - ... citește toată știrea