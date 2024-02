Focar de pesta porcina in comuna Baciu: "Miscarea animalelor din zona supravegheata este restrictionata"

Autoritatile locale anunta confirmarea unor focare de infectie cu pesta porcina africana in localitatea Popesti din comuna Baciu. Primul caz ar fi fost identificat in data de 12 februarie 2024.Pesta porcina africana (PPA) este o boala virala care afecteaza porcii si mistretii si care se extinde in mai multe state membre ale UE si in tari din afara Uniunii Europene. Aceasta este cauzata de un virus ADN dublu catenar din familia asfarviridae care se propaga foarte rapid in populatia porcina prin ... citește toată știrea