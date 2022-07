Focar de pesta porcina in localitatea Micesti, aproape de Cluj-Napoca! Vezi ce masuri au luat autoritatile

A fost depistat un focar de pesta porcina africana in localitatea Micesti din comuna Tureni, aflata in apropiere de municipiul Cluj-Napoca. Zona este supravegheata de autoritati pe o raza de 10km.Autoritatile competente au efectuat un plan de masuri pentru prevenirea si controlul focarului de pesta porcina africana depistata in Micesti, joi, 7 iulie, acolo unde au fost descoperite mai multe cazuri in care animalele fermierilor locali au fost testate pozitiv cu acest virus.Planul cuprinde ... citeste toata stirea