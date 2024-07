Fondul Jazz in the Park revine odata cu Jazz in the Park Competition 2024 / Comunitatea, invitata sa sustina tinerii artisti si deschiderea primului club de jazz din Cluj-Napoca

Despre Fondul Jazz in the Park si cum a inceput totulFondul Jazz in the Park a fost lansat pentru prima data in 2015, ca parte a festivalului Jazz in the Park. De-a lungul anilor, prin aceasta actiune s-au strans fonduri semnificative pentru proiecte artistice si comunitare. Aceasta campanie a fost activa pana in 2020, timp in care s-au strans si au fost donatipeste 100.000 euro in comunitate.In 5 ani (2015 - 2019), Fodul Jazz in the Park a strans aproximativ 100.000 EUR de la peste 20.000 ... citește toată știrea