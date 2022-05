Formatia ucraineana DakhaBrakha revine la TIFF cu un concert extraordinar

Una dintre cele mai cunoscute si apreciate formatii din Ucraina, DakhaBrakha (in ucraineana veche "da/ia"), va participa din nou la Festivalul International de Film Transilvania (17 - 26 iunie 2022) cu o reprezentatie speciala, parte din initiativa TIFF For Ukraine.In ultimele luni, DakhaBrakha se afla intr-un turneu international, in care promoveaza muzica ucraineana si transmit mesaje de pace: "A fost greu sa ne parasim tara, dar suntem aici pentru ca suntem artisti. Este foarte important ... citeste toata stirea