Parlamentarii din Forta Dreptei, membri ai Comisiei pentru drepturile omului din Camera Deputatilor, au adresat astazi conducerii Comisiei o solicitare de convocare a acestui for pe tema abuzului si tratamentelor inumane din centrele pentru varstnici din judetul Ilfov.Solicitarea a fost inaintata de deputatii Ludovic Orban, Antonel Tanase, Violeta Alexandru si Ion Stefan, avand in vedere specificul activitatii comisiei parlamentare care are atributii in ceea priveste apararea drepturilor ... citeste toata stirea