Forta Dreptei solicita un referendum national privind modificarea Constitutiei pentru eliminarea pensiilor speciale.Noua lege votata de PSD si PNL este o sfidare si mai mare la adresa pensionarilor si a cetatenilor din Romania, pentru ca prelungeste pensiile speciale inca 40 de ani, pana in 2062, considera presedintele Forta Dreptei Cluj, Adrian Oros.Forta Dreptei anunta inceperea unei campanii de strangere de semnaturi in vederea revizuirii Constitutiei, in scopul eliminarii privilegiilor ... citeste toata stirea